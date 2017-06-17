В США начала функционировать поддержка PayPal в Samsung Pay

Весной 2017 года компании Samsung и PayPal объявили о начале партнёрства, чтобы пользователи PayPal в США могли проводить платежи через Samsung Pay.

В настоящее время поддержка этой функции уже есть на части девайсов. Точные сроки реализации PayPal в Samsung Pay не указывались, однако некоторые пользователи в Сети рассказали, что неожиданно обнаружили у себя такую опцию. Из смартфонов первым, на котором заработала функция, стал Galaxy Note 8. Есть вероятность, что совсем скоро Samsung подключит поддержку PayPal в Samsung Pay и на другие телефоны из серии Galaxy, как сообщает «Версия.Инфо».

Стоит отметить, что пока функция действует не во всех регионах США. Тем, у кого опция уже подключилась, достаточно иметь учётную запись PayPal, чтобы через электронный кошелёк Samsung Pay проводить необходимые платежи. Для добавления учётной записи нужно выбрать знак «плюс» в правом верхнем углу экрана смартфона, а там в разделе «add credit or debit card» выбрать PayPal. Samsung Pay в США - один из самых популярных вариантов мобильных платежей в связи с использованием технологии электромагнитной передачи для имитации магнитной полосы обычных кредитных карт. Так получается расплачиваться практически в любом магазине.