Специалисты рассказали, как настроить двухфакторную аутентификацию на PlayStation 4

Для максимальной защиты данных и самих устройств эксперты советую использовать двухфакторную аутентификацию. Они рассказали, как настроить её для игровой приставки PlayStation 4.





Двухфакторная аутентификация основана на отправке идентификационного кода на телефон пользователя. После этого его необходимо ввести на самом устройстве, после чего будет открыт доступ. Подобная защита представлена на многих устройствах, а также на различных аккаунтах для максимальной защиты конфиденциальной информации.

Для настройки двухфакторной аутентификации на PlayStation 4 необходимо зайти в меню «Настройки» (Settings). После этого необходимо выбрать «Управление учетной записью» (Account management). После этого перейти к «Информация о учетной записи» (Account information), и там перейти во вкладку «Безопасность» (Security). Уже там перейти к двухфакторной аутентификации (2-Step Verification). После чего её требуется активировать, указав номер своего мобильного телефона. По завершению на устройство придет сообщение, в котором будет указан код. Его следует набрать на приставке, по завершению доступ будет открыт. Подобную процедуру необходимо будет проводить при каждом входе в учётную запись PlayStation.