8-дюймовый планшет Huawei MediaPad M3 Lite начали продавать со скидкой в 25% на сайтах Newegg и Amazon. Такая акция действительна до 12 апреля 2018 года, доставка бесплатная.

Теперь Huawei MediaPad M3 Lite стоит 149,99 долларов. Там 8 дюймовый жидкокристаллический дисплей с разрешением 1200 x 1920 пикселей, процессор Snapdragon 435 SoC с 8 ядрами и тактовой частотой в 1,4 ГГц, а также графический процессор Adreno 505. Обе камеры на 8 мегапикселей, а ёмкость аккумулятора – 4800 мАч. Операуионная система – Android 7.0, размер оперативной памяти – 3 гигабайта, как сообщает «Версия.Инфо».

У планшета 2 динамика, дающий едва ли не уникальный звук. Этому отдельно уделялось внимание при разработке специалистами из аудио-лаборатории Harman Kardon и акустическими инженерами Huawei. Также имеется сканер отпечатков пальцев. Причины временного снижения цены на планшет не уточняются.