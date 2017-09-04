Американский сенатор угрожает Facebook закрытием

Сенатор штата Орегон Рон Уайден предупреждает Марка Цукерберга о последствиях, если тот не решит проблему с безопасностью пользователей Facebook.





Известно, что Facebook является одной из самых популярных социальных сетей в США и часто политики спекулируют этим фактом с целью поднятия своего рейтинга. Однако сенатор штата Орегон не похож на обычного политика и вполне серьёзно принялся угрожать Марку Цукербергу, которому вскоре предстоит объясниться перед конгрессом за незаконное использование личных данных пользователей третьими компаниями.





Рон Уайден заявил: если в Facebook не сдержат слово, данное несколько лет назад, и не изменят «наплевательское» отношение к личной информации людей, соцсеть придётся закрыть. Уайден является «активистом», когда дело касается безопасности людей в Сети, и в этот раз он пообещал поддержать закон. Он также назвал скандал вокруг Facebook полезным для внедрения реформ в сфере приватности в США.