Американский эксперт дал советы по созданию «умного» дома

Американский аналитик Джон Снайдер дал советы по созданию «умного дома». Специалист подчеркнул, что главное отличие такого от обычных в максимальной автоматизации, а также подстраивании под интересы владельца. Учитывая это, можно легко сделать из стандартного дома «умный», как сообщает VladTime.

В первую очередь, Джон Снайдер рекомендует установить голосовой помощник – для включения и отключения тех или иных систем в доме. Так можно будет осуществлять управление частью процессов на расстоянии через смартфон. Вторая деталь «умного дома» - интеллектуальные замки и камеры.

С помощью первых можно блокировать попадание внутрь через смартфон. «Умные» камеры, умея постоянно собирать данные о людях, живущих в доме, смогут распознать «чужака» и уведомят хозяина о проникновении такового. Также заслуживают внимания интеллектуальные пожарные сигнаоизации, вентиляторы и лампочки и, наконец, термостаты.