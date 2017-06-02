Компания Google приоткрыла завесу тайн над Material Design 2

Один из сотрудников Google раскрыл несколько секретов о грядущем выпуске Material Design 2, также он упомянул и о дате, когда стоит ожидать появление новинки. Сделал он это для того, чтобы компания не пострадала от непроверенных слухов в Сети.

Представитель Google не раскрыл никаких подобных особенностей касательно внешнего вида Material Design 2, так как стадия разработки еще не завершена. Однако он упомянул, что дата выпуска назначена на один из особенных для компании дней.

Большинство пользователей Сети полагают, что релиз состоится осенью текущего года, и скорей всего это произойдет 2-го сентября. Именно в этот день Google отмечает свой день рождения. Основываясь на этом, интернет-аудитория полагает, что изменения будут достаточно ощутимы. Однако резкие изменения дизайна могут стать причиной для негодования пользователей, многие не любят, когда привычный внешний вид резко изменяется. Представитель компании Google подобные заявления ни как не прокомментировал.