Специалисты рассказали о пользе NFC-технологий

Специалисты рассказали о NFC – технологии, позволяющей передавать данные на коротких расстояниях. Эксперты уверены, что в будущем она может получить широкое распространение среди пользователей мобильных устройств.

NFC создана для обеспечения максимального удобства при взаимодействии с предметами на небольшом расстоянии. Они позволяют расплачиваться за покупки бесконтактным способом при помощи телефона и приложений Android Pay или Apple Pay. На данный момент производители телефонов стараются внедрить технологию на большинство своих устройств.

NFC направлена на обеспечение максимального удобства при покупках. Внедрение тегов технологии в продаваемые товары может вывести торговлю на новый уровень. Они смогут предоставлять дополнительную информацию о приобретаемом продукте, раскрыть часть из его истории. Специалисты отмечают, что в дальнейшем технология может получить еще больше распространения, став очень прибыльной для своих владельцев к 2025 году.