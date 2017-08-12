Эксперты определили лучшие бесплатные программы на iOS, за которые скоро придётся платить
Эксперты определили лучшие платные приложения для гаджетов, которые работают на iOS. По данным аналитиков, ограниченный период времени они будут доступны без оплаты, как сообщает VladTime.
В первую очередь, в этот список вошли те разработки, которые улучшают состояние девайса. Например, несколько программ, позволяющих расширять доступ к гаджетам, сделанным американской компанией Apple. Благодаря части из них работает QWERTY-клавиатура, другие делают смартфон пультом управления или флеш-накопителем.
Также пользователей может заинтересовать программа Xineplex – для обновления информация про ТВ-шоу и фильмы, New Picture Express – частичная редактура фото в плане изменения цвета, Easy Spending – для расчёта финансов и так далее. Сами разработки не очень дорогие, подписка стоит только 99 центов, но пока их можно применять, и совершенно не тратя денег. Ранее стало известно о выходе публичных бета-версий iOS 11.4 и tvOS 11.4.