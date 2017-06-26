Экс-коллега Дурова рассказал, что случится с Telegram в случае его блокировки

Экс-партнер Павла Дурова Антон Розенберг, работавший с ним на проекте «ВКонтакте», рассказал, что случится, если Telegram заблокирует Роскомнадзор. Сейчас такой вариант рассматривать рано, уверен Розенберг, так как решение суда может быть весьма непредсказуемым.

Как рассказал Антон Розенберг, скандал между Роскомнадзором и мессенджером Дурова может длиться весьма долго. Это может затянуться долгими судебными разбирательствами, нескончаемыми апелляциями и произвольными паузами надзорного органа. Как отмечает экс-коллега Дурова, сейчас Россия хочет найти возможности для сотрудничества с Telegram, если они так и не будут найдены, то возможно несколько вариантов.

Если решение о блокировке мессенджера таки будет утверждено, то Роскомнадзор, скорее всего, просто запретит работу доменам мессенджера. После, он заблокирует все IP-адреса Telegram. Такие запреты прекратят работы мессенджера, но его разработчики смогут искать другие сервера, адреса которых Роскомнадзору придется искать.

Единственным вариантом, который поможет Роскомнадзору прекратить работу мессенджера Telegram, Розенберг считает исключение приложения из магазинов Apple и Google. Такой опыт уже был с блокировкой сервиса LinkedIn, что не позволило скачивать приложение и получать на него новые обновления.