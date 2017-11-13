YouTube порадует родителей новой версией для детей

Видеохостинг YouTube представит этим летом новую версию для детей. Из-за большого количества жалоб родителей на автоматический алгоритм YouTube Kids, который оберегал детей от эротики и насилия.

В новой версии анализировать видео на содержание эротики и насилия будет не алгоритм YouTube Kids, а команда специалистов, как сообщают разработчики. Такая версия платформы также будет оберегать хрупкую детскую психику от других неприятных видео. Официального подтверждения о разработке ещё не поступило.

Родители теперь надеются, что новый подход к цензуре видео для детей оправдает себя. Разработчики предполагают, что реализация новой версии платформы будет летом 2018 года.