В Nokia предупредили об угрозе внедрения 5G

Каждый год компания Heavy Reading совместно с Nokia проводят различного рода опросы. В этом году они обнаружили, что операторы мобильной связи не готовы к тем последствиям, к которым может привести глобальное внедрение 5G.

Во время опроса операторам мобильной связи задавали различные вопросы, главный же затрагивал тему того, насколько они уверены в том, что смогут обнаружить те или иные виды угроз. Большинство компаний ответили, что они готовы на треть ко всем связанным с 5G внештатным ситуациям. Компания Nokia подтвердила, что данный опрос был важен, поскольку скоро произойдёт внедрение 5G, и риск взлома данных абонентов увеличивается.

Единственным верным решением Nokia считает максимально возможную автоматизацию процессов проведения анализа. К ним относятся анализ увеличения эффективности исследования безопасности, создание противодействующих мер для реагирования на угрозы до фильтрации данных, повседневные процессы поддержания безопасности. Компания предлагает свою помощь, однако настаивает на том, что контролировать эту работу должны люди. Также Nokia заявляет, что нужно как можно скорее использовать данные наработки, иначе в дальнейшем последствия промедления могут оказаться плачевными.