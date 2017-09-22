Facebook обвинили в рекламе сигарет для несовершеннолетних

Социальная сеть Facebook получила обвинения в рекламе табачных изделий среди несовершеннолетних пользователей. Якобы, компания «помогала» табачной фирме рекламировать свои товары в аудитории юных юзеров.

По данным из СМИ, табачные компании заказывали у Facebook рекламу, которая размещалась в разных сюжетах, которые могли смотреть и несовершеннолетние. Такая рекламная кампания считается нарушением. Компания Facebook выступает против того, чтобы реклама была видна несовершеннолетним. Но, мировые бренды нашли метод обойти правила соцсети. Для этого они создают страницы, где размещаются рекламные изображения сигарет, табака, кальянов и других товаров, не предназначенных для малолетних.

Таким образом, фирмы обходят правила Facebook и получают бесплатную рекламу и нерегулируемую правилами торговую площадку. В Сети просят разработчиков соцсети обратить внимание на данный факт и ужесточить меры по борьбе с рекламой нежелательных товаров. Несмотря на то, что в Facebook малолетний пользователи не имеют доступа к запрещенным страницам, специалисты утверждают, что страницы с рекламой сигарет не подходят под правила на запрет.