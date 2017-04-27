Искусственный интеллект поможет фотографам найти ракурс электрошоком

Питер Бучковски, дизайнер из Германии, нашел способ помочь фотографам научиться искать правильный ракурс. Конструктор создал специальную насадку на фотоаппарат, которая при помощи искусственного интеллекта «увидит» удачный кадр и оповестит об этом электрошоком.

Насадка получила название Prosthetic Photographer. Эксперты уже оценили новую разработку и отметили, что она проста и интересна. Однако, насадка имеет сложности в техническом воплощении. Такая насадка крепится на камеру фотоаппарата, искусственный интеллект следит за резкостью, ракурсом и композицией. Когда в фокус попадает наиболее удачный вид, фотограф получает слабый импульс электричества. В этот момент мышцы руки сокращаются и палец сам нажимает на кнопку.

Получается, что даже начинающий фотограф, который хочет научиться делать красивые фотографии, может добиться успеха благодаря данной насадке. Искусственный интеллект сам найдет удачный кадр и оповестит об этом того, кто держит в руках камеру. В итоге, палец от удара током сам нажмет на кнопку и фотограф получит хороший снимок.