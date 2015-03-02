HTC дарит колоссальные скидки на доступ к играм с виртуальной реальностью

Компания HTC не изменяет ежегодной традиции и запустила акцию в честь дня рождения системы виртуальной реальности Vive. С 4 апреля владельцы шлема Vive от HTC могут приобрести подписку на игры с большой скидкой, составляющей 50% от прежней ее стоимости.

Как сообщается, 5 апреля шлем Vive «празднует» свой День рождения. В связи с годовщиной выпуска шлемов компания HTC каждый год запускает акции и дарит своим клиентам приятные бонусы и возможности.

В этом году, с 4 апреля, обладатели шлемов от HTC получают возможность приобрести подписку Viveport на 3 месяца. Стоимость такой функции будет снижена на 50%. В подписку входят 5 игр с виртуальной реальностью и только сейчас игроманы смогут купить доступ с такой большой скидкой.

На этом компания не ограничилась. Помимо колоссальной скидки также предоставляется возможность получить доступ к 2 играм-аркадам и к 2 играм в жанре «шутер». О подробностях акции и деталях доступа к играм можно узнать на сайте компании, выпускающей шлемы с виртуальной реальностью.