Физики избавились от главного недостатка магниевых батарей

Физики из организации NREL устранили критический недостаток магний-металлических батарей и заставили их работать не хуже литиевых. Статью о своём достижении они передали в журнал Nature Chemistry.

В настоящее время ученые активно пытаются найти замену широко распространенным ионам лития и создать аккумуляторы с более продвинутыми показателями. Одним из перспективных направлений в этой сфере является работа с магнием. Это элемент удерживает практически вдвое больше энергии, чем аналогичные по объёму частицы лития. Однако инженеры столкнулись с существенной проблемой, которая не позволяла создавать магниевые батареи. Дело в том, что в процессе химического взаимодействия карбоната и электролита возникает особый барьер, который не даёт ионам магния свободно перемещаться. В итоге аккумулятор не мог как следует перезаряжаться.

Однако эксперты NREL нашли выход из положения. Они смешали соли магния с полиакрилонитрилом. Эта смесь провоцировала интерфазу с твердым электролитом, которая позволяла ионам проходить сквозь барьер на электроде. Во время эксперимента они покрыли веществом магниевый анод и доказали, что с ним устройство работает по всем принципам батареи. Создатели отмечают, что в магниево-металлических аккумуляторах не растут дендриты. Из-за этого они прослужат гораздо дольше и безопаснее литий-ионных конкурентов.