Microsoft добавляет в OneDrive функцию для защиты от программы-вымогателя

Компания Microsoft делает облачное хранилище OneDrive самым безопасным в Интернете. Для этого разработчики поработали над функцией, которая защитит файлы от программы-вымогателя.





Функция доступная с сегодняшнего дня, однако для тех пользователей, у которых оформлена подписка на Office 365. Эта функция является уникальным проектом, по заверению разработчиков, и делает сервис самым удобным и безопасным среди аналогов. Во-первых, он позволит вернуть прежний вид любого файла, который был изменён или удалён в течение последних 30 дней.





Кроме того, если OneDrive замечает массовое удаление файлов с аккаунта (что является показателем атаки программы-вымогателя), Microsoft даст об этом знать пользователю через электронную почту или уведомление. И при помощи нововведения работу аккаунта можно будет вернуть до того момента, пока его не «атаковали». Ещё одним бонусом станет возможность делиться запароленными ссылками с целью безопасного просмотра. Функция будет последовательно становиться доступной в течение месяца.