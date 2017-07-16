Учёные представили устройство, которое вводит текст посредством мысли с 90% точностью

Человечество постоянно улучшает методы ввода информации, одним из последних вариантов был голосовой ввод посредством программных ассистентов. Однако в скором времени это может измениться. Новые разработки помогут набирать информацию на компьютере при помощи мысли с 90% точностью.

Исследователи из Массачусетского технического института представили новейшую разработку – устройство AlterEgo. Гаджет сможет передавать обдумываемую информацию на компьютер без произношения её вслух. Принципом для работы послужил факт о том, что когда человек обдумывает мысль, то он невольно посылает сигналы на лицевые мышцы. AlterEgo имеет датчики на 7 основных участках, на которые он и будет реагировать. Само устройство будет крепиться на лице пользователя, и подключаться к компьютеру.

Разработчики рассказали, что на данном этапе устройство знает цифры от 0 до 9, и имеет словарь в 100 слов. Они отметили, что ввод осуществляется правильно в 90% случаев, и также позволяет передавать информацию быстрее, чем посредством голоса.