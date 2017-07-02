Эксперты рассказали о лучшем смартфоне за 400 долларов

Специалисты рассказали о лучшем телефоне с Android в пределах 400 долларов США. Они сравнили Moto X4, HTC U11 Life и Moto G5 Plus, и назвали максимально выгодный из вариантов.

Эксперты рассмотрели плюсы и минусы представленных смартфонов, и высказали свое мнение. Самым дорогим среди телефонов оказался телефон Moto X4, стоимость которого составляет $399.99. Однако они отмечают тот факт, что программным обеспечением для него станет Android One, что гарантирует регулярные обновления на протяжении как минимум 2 лет. Они не забыли рассказать, что телефон прекрасно защищен от влаги и пыли, и превосходит в этом двух других конкурентов.

HTC U11 Life также будет работать на Android One, однако в плане производительности он заметно уступает X4. Но всем желающим он обойдется несколько дешевле, чем телефон от Moto, начальная стоимость составит $300. К тому же HTC уступает Moto в плане защищенности, но имеет более броский и яркий дизайн.

Третий претендент – Moto G5 Plus стоит от 230 до 300 долларов. Но он заметно уступает по техническим характеристикам своим оппонентам. Единственным его плюсом эксперты назвали то, что он выигрывает в цене.

В заключении эксперты отметили, что лучшим и оптимальным вариантом в пределах $400 станет Moto X4.