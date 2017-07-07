Ученые из США назвали самые привлекательные части лиц у роботов

Американские ученые выделили 76 элементов лиц у роботов и проверили их привлекательность для человека. Полученные результаты опубликовал ресурс IEEE Spectrum.

Работу провели исследователи из Вашингтонского университета во главе с Майей Чакмак. Они изначально выбрали роботов, лица которых отражаются на специальном экране. Такая технология получила более широкое распространение, по сравнению с механическими лицами, из-за дешевизны и легкости реализации различных вариантов.

Выбор пал на 157 моделей. Лица кандидатов были собраны в общую сборку и распределены на 76 параметров по таким признакам, как наличие элементов, их размер или цветовая гамма. Играли также дополнительные факторы, например, блеск в глазах. Наконец, отдельных категорий удостоились технические параметры роботов: тип и диагноаль экрана, строение робота, особенности страны производителя и прочие.

На основе составленной классификации Майя Макчак и её сотрудники отыскали господствующие тенденции роботостроения. Они выяснили, что 34,4% устройств демонстрируют черное лицо, а 20,4% - белое. Большинство из них, 65,6%, обладают ртом. 40,8% имеют глаза. А вот носом могут похвастаться лишь 21,7% роботов. Удалось также выявить схожие типы машин, которые часто становятся прообразами для роботов. Такими считаются роботы Baxter и ЕВА. Последняя была показана в мультфильме "ВАЛЛ-И".

После этого 50 людям показали 12 роботов, лица которых отличались степенью реализма и детализированности. Респондентов просили поставить им оценку оценку по 5-балльной шкале, ориентируясь на шесть параметров. Участники эксперимента посчитали наименее дружелюбным серого робота Gongzi с одними лишь синими глазами, который напоминал ту самую ЕВА. А вот наибольший балл получил Yumi, показывающий белые глаза, улыбку и брови на черном фоне. Люди сошлись во мнении, что более реалистичных роботов нужно брать для работы, а модели попроще оставлять дома.

На другом этапе подопытным предложили оценить тех же роботов, но с вариациями различных элементов. Оказалось, что большинство людей считает наличие век в сочетании с волосами признаками мужественности, а щек - женственности. Волосы также указывали на детскую личность. Занятный момент - отсутствие важных элементов снижает доверие к роботу. По мнению опрошенных, это делает лицо подходящим для охранников.