Приватность участников групп WhatsApp под угрозой из-за уязвимости

Сторонние пользователи могут узнавать личную информацию участников групп WhatsApp и даже читать их переписку. 4 апреля о такой уязвимости мессенджера рассказали эксперты из Швейцарии и Великобритании.

Представитель Федеральной политехнической школы Лозанны Киран Гаримелла и Гарет Тайсон, сотрудник Лондонского университета королевы Марии провели масштабное исследование, чтобы доказать недостаток WhatsApp. За минувшие полгода специалисты добыли из групповых чатов сервиса порядка 500 тысяч сообщений, отправленных или полученных 46 тысячами пользователей. Для этого они использовали метод дешифровки, полученный от коллег из Индии.

Гаримелла и Тайсон утверждают, что особым способом можно получить ключ расшифровки из самого приложения, чтобы затем открыть доступ к личным данным и переписке пользователей мессенджера. Однако технология действует исключительно для групповых бесед численность от трех участников. При этом нужно желающим откроется лишь та часть пользовательской информации, которая появилась после вступления владельца аккаунта к группе. Программисты уже сообщили WhatsApp о найденной уязвимости, однако пока не получили ответа.