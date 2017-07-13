В Сети появились первые характеристики новой Sony PlayStation 5

На протяжении длительного времени пользователи Сети распространяют слухи о новой игровой консоли Sony PlayStation 5. Теперь же СМИ представили первые характеристики приставки, опубликованные на портале SemiAccurate.

Как сообщает портал, что доступ к ключевой информации по поводу технических характеристик PS 5 имеют только премиум-подписчики, однако пользователи продублировали ее на одном из игровых форумов. Так, как отмечает портал, новая PS 5 получит видеокарту на основе процессора AMD Navi. Считается, что это может стать архитектурой следующего поколения процессоров, он также упоминается в обновленных драйверах под Linux.

Журналисты сообщают, что главный процессор игровой консоли будет основан на микроархитектуре AMD Zen, а также то, что система будет обладать поддержкой шлема виртуальной реальности PS VR. SemiAccurate утверждает, что разработчики уже получили множество экземпляров новой PS 5, в связи с чем они предполагают, что консоль может выйти уже в текущем году.