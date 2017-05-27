HAP-бактерии из желудка будут создавать фермерам органические удобрения

Ученый из США намерен обеспечить фермеров органическими удобрениями, задействовав особые HAP-бактерии их желудков скота. Автороство технологии принадлежит Брайану Варду из Университета Клемсона.

Изобретатель добился получения патента на производство насыщенных аммонием органических удобрений. В основе его инновационного метода лежат особые экстремальные микроорганизмы, которые получили название гипер-производителей аммония. Они участвуют в разрушении белков, связывающих аммиак. Это позволит быстро добывать нитрат аммония в больших объёмах. По словам Брайана Варда, в случае появления продукции на рынке, землевладельцы смогут получить урожаи, как при внесении химических удобрений, и с меньшими задержками. Полученное вещество можно будет добавлять в землю при помощи систем капельного орошения.

Автор разработки создал собственный экологичный биореактор, который не требует сжигания углеводородов. Известно, что человечество тратит на промышленное производство аммиака до 2% всей земной энергии. HAP-бактерии предполагают многократную экономию. В реакции участвуют четыре компонента: аммоний, бутират, ацетат и углерод.

Брайан Вард начал патентовать свою технологию ещё в 2006 году. До настоящего времени он годами преодолевал сопротивление различных бюрократических препятствий. В основном они касались высоких требований патентного Бюро США в области подобного рода изобретений.