Люди разрабатывают роботов из-за острой нужды в рабах. Об этом во время интервью рассказал успешный кибернетик Джозеф Браун.

Американский ученый из Университета Иннополиса рассказал о своей работе и отметил некоторые важные принципы роботостроения. По словам Джозефа Брауна, человечество так сильно заинтересовано в создании высокофункциональных роботов из-за стремления переложить часть своей тяжелой работы на бесплатных рабочих. Рабство давно считается аморальным, поэтому инженеры находят рабочую силу в механизмах, которым доступны человеческие функции.

Эксперт также коснулся проблемы порабощения человеческого вида созданными машинами. Он считает эти опасения безосновательным вымыслом. По информации Джозефа Брауна, ученые трудятся над разработкой искусственного интеллекта, чтобы в будущем не допустить каких-либо критических сбоев.

Кибернетик из США поделился также использованием видеоигр в различных проектах. Профессор утверждает, что такие продукты, как Warhammer 40K и CS:GO тренировали военнослужащих некоторых армий тактическому мышлению и рациональному распределению военных ресурсов. Однако лучшим симулятором военных действий Джозеф Браун считает шахматы.

Он сообщил, что его студент разрабатывает новую игру, в которой игроку предстоит размещать беженцев в различных условиях с учетом ключевых факторов. Работа похожа на SimCity и должна быть познавательной для многих людей.