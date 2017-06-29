В "Яндекс.Браузере" появился встроенный "Менеджер паролей"

Разработчики компании "Яндекс" рассказали о том, что новая версия браузера получила встроенный "Менеджер паролей". Отмечается, что их можно редактировать, сортировать и даже оставлять примечания.

Как стало известно во вторник, 3 апреля, "Яндекс.Браузер" теперь обладает способностью генерировать стойкие пароли, которые будут защищаться при помощи мастер-пароля. Сохраненные пользователем коды будут доступны в новом разделе меню браузера "Менеджер паролей".

Известно, что пользователь сможет получить сохраненные пароли на любом устройстве с "Яндекс.Браузер" просто включив синхронизацию. Разработчики рассказали о том, что новый менеджер способен использовать многоступенчатую систему шифрования. Так, изначально браузер шифрует пароли случайным ключом, а затем уже защищает его мастер-паролем.

Процедуру по восстановлению забытого пароля сможет выполнить только сам пользователь, так как там имеется несколько "подводных камней". Это защитит данные пользователей от злоумышленников, которые могут узнать пароль от "Яндекс.Браузера" или похитить гаджет.