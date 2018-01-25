Как стало известно, в России Xiaomi запускает масштабную распродажу устройств. Скидки доступны со второго по девятое апреля в онлайн-магазине корпорации. При этом цены на некоторые смартфоны снизятся на шесть тысяч рублей.

Онлайн-магазин корпорации Xiaomi объявил о масштабной распродаже, которую он запустил вчера. Акция названа "Фестиваль скидок на лучшие гаджеты". В ходе нее на сайте действительно предоставляются огромные скидки на самые разные устройства. В основном, это смартфоны и другие гаджеты, которые были выпущены ранее 2017 и 2018 годов.

Онлайн-магазин Xiaomi активно продвигает свою продукцию. В рамках распродажи был создан специальный раздел, где разработчики дали описание для устройства, отмечая его главные плюсы. Так, для модели Redmi Note 5A было выбрано описание "Большой и с быстрой камерой", а для монопода Mi Selfie Stick - "Очень важно для селфи". Кроме техники, скидки действуют также на аксессуары, такие как рюкзаки и сумки.