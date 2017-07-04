Google начнет удалять расширения для майнинга из Google Chrome

Начиная с июля текущего года, корпорация Google будет бороться с майнингом. Так, компания намерена удалять все расширения из онлайн-магазина Google Chrome, предназначенные для майнинга криптовалюты.

Если еще совсем недавно Google не препятствовала тому, чтобы пользователи загружали в магазин расширения, которые не несут скрытые дополнительные задачи и другие устанавливают их на свои компьютеры осознанно, то теперь компания намерена бороться с теми, кто намеренно загружает расширения для майнинга. Отмечается, что такое расширение пользователь может установить случайно, а злоумышленники будут использовать мощность его браузера в своих целях, когда он даже не подозревает об этом.

Заявки на загрузку расширений для майнинга криптовалют уже запрещены, а теперь же, с июля 2018 года, Google будет удалять все расширения из Google Chrome для подобной деятельности. В корпорации озабочены безопасностью своих пользователей и не намерены поощрять хакеров, которые используют мощность чужого ПК для добычи криптовалют, тем самым замедляя его производительность и воруя личные данные.

Помимо этого, компания намерена запретить рекламу майнинга на всех своих ресурсах.