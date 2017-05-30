Нейросеть из "Одноклассников" начала создавать видеопоздравления для пользователей

Нейросеть из "Одноклассников" начала создавать видеопоздравления. Новый сервис был назван "Моменты". Для каждого пользователя он создает персональный ролик, передают в пресс-службе социальной сети.

Стало известно о новом сервисе, который разработчики социальной сети "Одноклассники" не так давно внедрили в ее действие. Так, его в согласии с предназначением назвали "Моменты". Дело в том, что он создан специально, чтобы поздравлять пользователей соцсети в связи с какими-то особенными поводами, например с праздником дня рождения. В связи с этим сервис на основе нейросети создает видеопоздравление, включая в него лица друзей, которые находятся у пользователя в соответствующем списке.

Как сообщается, первый ролик оценила известная российская певица Полина Гагарина. Нейросеть создала для нее видеопоздравление с участием таких знаменитостей как Ани Лорак, Елена Темникова и Дима Билан и отправила его ей на страницу 27 марта. К слову, в течение 24 часов, когда в сети стали появляться первые такие видеоролики от "Одноклассников", их успели посмотреть порядка 1 миллиона человек.