Инсайдеры показали фото нового OnePlus 6‍ и назвали цену на него. Информация, найденная в сети, указывает, что модель на 256 Гб будет стоить 697 долларов, а рассчитанная на меньшее количество внутренних данных, на 128 ГБ, обойдется покупателю в 602 доллара.

В сеть слили первые фотографии смартфона OnePlus 6‍, который до сих пор остается одним из самых ожидаемых среди любителей гаджетов. Как сообщают инсайдеры, скорее всего, уже в этом месяце появится его презентация от китайского производителя. Так, если информация окажется верной, задняя крышка смартфона будет глянцевой. Камера уже не будет располагаться традиционно вверху, а займет центральную позицию и ляжет вертикально. Под ней будет вспышка и следом - сканер отпечатков пальцев. Ниже будет значок фирмы OnePlus.

Как уже сообщалось, в вариации с самым большим объемом памяти смартфон будет стоить довольно дорого - 697 долларов, что не сделает его таким уж доступным, однако на эту роль может претендовать модель на 64 ГБ. Ее цена составит 523 доллара.