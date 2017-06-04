В России запускают программу обмена старых iPad на новые. Trade-in стартует в связи с началом продаж обновленной модели планшета и будет действовать в салонах re:Store, Cstore и "М.Видео" благодаря сотрудничеству с компанией Belmont из США.

СМИ сообщают о новой возможности для россиян, которые хотят или планирует приобрести новый планшет от фирмы Apple. Оказывается, в России запустили еще одну программу обмена старых устройств на новые, и в этот раз она коснулась iPad. Это связано с тем, что в продажу вышел новый планшет этой модели, и с помощью программы trade-in разработчик хочет увеличить число его продаж.

Журналисты пообщались с руководителем салонов re:Store в России Людмилой Семушной, которая подробнее рассказала, скидки какого размера предусматривает запущенная программа. По ее словам, при предоставлении на сдачу устройства модели iPad Air 2, сумма скидки может составить до 35 процентов. Чтобы определить, в каком состоянии находится старое устройство покупателя, в салонах, предоставляющих обмен, на него будут устанавливать специальное ПО.