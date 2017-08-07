Российские ученые нашли бюджетный способ защитить смартфоны от перегрева

Российские ученые из НИТУ «МИСиС» нашли бюджетный способ защитить смартфоны от перегрева. Как известно, гаджеты имеют свойство перегреваться и выходить из строя, теперь, «жизнь» смартфона может продлить специальный материал, не имеющий недостатков.

Всем известно, что смартфоны могут перегреваться, от чего устройство может быстро прийти в негодность или же начать «зависать». Чаще всего, опасности перегрева подвержены видеокарта и процессор гаджета. От недостаточной теплоизоляции смартфоны могут попросту приходить в негодность.

Российским ученым удалось найти способ, который поможет защитить смартфоны от перегрева. Специалисты создали материал из плотного полиэтилена и гексагонального нитрида бора. Благодаря необычному способу обработки, они создали уникальный наполнитель, которым можно заменить стеклотекстолит, имеющийся в современных гаджетах.

По словам ученых, данный материал является бюджетным и не имеет недостатков. Полученный продукт может показывать высокую эффективность в борьбе с перегревом гаджета. О том, возьмет ли какая-нибудь компания данный метод на разработку, пока не известно.