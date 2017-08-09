В Twitter разработчики добавили возможность делиться отдельными моментами трансляций

Не так давно в Twitter разработчики добавили новую функцию, которая позволяет делиться ключевым моментом прямой трансляции и зрителям больше не придется проматывать до того момента, который пользователь захотел показать. Данная функция получила название Timestamps.

Как известно, ранее в Twitter можно было публиковать только полную версию трансляции и из-за этого пользователю приходилось в комментарии помечать, с какого времени следует смотреть тот момент, которым он хотел поделиться. Из-за этого многие часто игнорировали длинные видео и не просматривали их.

Теперь же разработчики запустили новую функцию Timestamps, которая может существенно облегчить процесс. Так, пользователю теперь потребуется всего лишь промотать до нужного отрезка видео, отметить его и тогда зрители при запуске видео начнут смотреть его сразу с этого момента. Отмечается, что если прямая трансляция на момент публикации твита все еще будет идти, зрителям достаточно будет нажать на иконку Live и оценить нужный отрезок.

Разработчики отмечают, что благодаря новой функции пользователи смогут делиться самыми интересными голами любимых команд, любимой песней с концерта, а корреспонденты смогут подчеркнуть самое важное на прошедших пресс-конференциях.