В университете Пекина набирают студентов на курс видеоигр

В марте Пекинский университет объявил набор учащихся на новый курс по изучению видеоигр. Об этом стало известно изданию Global Times.

Преподаватели составили особую программу занятий, которая предусматривает всестороннее изучение индустрии, а также историческое развитие отдельных игр и серий. На курс могут записаться студенты всех факультетов университета. Сначала граничное количество участников остановили на 120 людях, однако в итоге первое занятие посетило более 200 человек. Выход нашли быстро - перенесли процесс в аудиторию побольше.

Профессор компьютерных технологий и электронной инженерии Чэнь Цзян, который преподает курс, ожидал существенного возмущения со стороны родителей и других педагогов. Однако один из престижнейших вузов страны на нововведения отреагировал спокойно и даже радостно.

А вот профессор Чжу Вэй, преподающих в Китайском университете политики и права, новым курсом остался недоволен. Он утверждает, что видеоигры уже успели навредить многим людям и их близким. Многие родители переживают, что у детей выработается зависимость. По мнению Чжу Вэя, большинство молодых людей не способны понять научную подоплеку курса и в итоге навредят своему психическому здоровью.