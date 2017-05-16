Snapchat в День дурака «троллит» Facebook с помощью русского бот-фильтра

Генеральный директор Snapchat Эван Шпигель не раз отмечал, что Facebook регулярно ворует оригинальные функции и идеи мобильного приложения. В качестве ответной реакции ресурс регулярно «троллит» нерадивого конкурента, в этот раз задействовав русский бот-фильтр.

В Facebook есть фильтр, предназначенный для того, чтобы создавать русских ботов, которые показывают, как им нравятся сообщения пользователя. Snapchat решил в честь Дня дурака несколько переиначить эту функцию, добавив туда эмоцию «от вашей мамы» с текстом на кириллице.

Это очень очевидный намёк на Россию, а также отсылка к разбирательствам 2016 года, когда в США подозревали, что Кремль повлиял на президентские выборы в Белом доме. Шутливо-политический фильтр в Snapchat доступен только 1 апреля, а далее его уберут. Ранее разработчики использовали подобный розыгрыш для ещё одного своего конкурента – Instagram, как сообщает «Версия.Инфо».