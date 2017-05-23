Россияне сообщают о новом мошенничестве с бесплатными SIM-картами "МТС"

Жители России в социальных сетях пишут о новом способе мошенничества, который работает благодаря бесплатным SIM-картам популярных сетевых операторов. По словам очевидцев, чаще всего инструментом становятся "симки" "МТС".

Россияне из различных регионов рассказывают о раздаче в местах большого скопления людей особых листовок с закрепленной на поверхности фирменной карточкой оператора. Очень часто участниками "бесплатной" акции становятся пассажиры железнодорожного транспорта, которые получают "симку" на станциях или внутри электричек. При этом продукт вручается на бесплатной основе и без оформления каких либо документов.

Эксперты предполагают, что номера таких стартовых пакетов изначально зарегистрированы на фирмы, которые являются корпоративными клиентами "МТС", "Билайн" или "МегаФона". В случае использования полученных на улице SIM-карт, пользователи рискуют стать жертвами нескольких преступных схем.

Так компания-владелец номера может попросту списываться в свою пользую любые средства с баланса. Кроме того, мошенники могут потребовать от оператора перевыпустить "симку" отчего мнимый владелец потеряет все сервисы, к которым привязал этот номер. В этом случае деньги также будут переведены на счет фирмы, однако злоумышленники получат персональные данные пользователя и сможет его шантажировать.

Аналитики призывают россиян избегать услуги или пользоваться ею с крайней осторожностью. Например, регистрироваться только на сайтах, аккаунт которых не слишком ценен. Ведь в случае утери или повреждения карты оператор откажется её восстанавливать.