Эксперт назвал 3 особенности, из-за которых люди покупают Galaxy S9

Выход Samsung Galaxy S9 ознаменовался слухами и теориями заговоров. Но понятно было сразу, что очередь из покупателей будет не меньше, чем у конкурентов. Хотя не все могли сказать, зачем им нужен новый смартфон.





Samsung решила не отставать от тренда (может, и задать его) и основное внимание сконцентрировала на камере Galaxy S9 и его большего брата. Действительно, на деле оказалось, что почти все владельцы Samsung Galaxy S9 довольным приобретением в большей степени из-за обновленной камеры гаджета. Корейцы решили сделать уникальный шаг и поместили в маленькую коробочку смартфона то, чем обладают профессиональные фотообъективы – переменной диафрагмой. Она может управляться вручную и автоматически, но качество снимков выигрывает почти у любого смартфона на рынке.



В Galaxy S9 сделали и другой умный шаг. Для всех «примочек» камеры разработчики предоставили ей отдельный накопитель, чтобы не засорять основной. И последняя привлекательная особенность «девятки» - режим Super Slow-mo. Достаточно «сказать», что всё готово к записи и смартфон сам её начнёт, когда почувствует движение. Кстати, многие нахваливают и сенсоры камеры. Нельзя сказать точно: комплименты Samsung получает из-за нелюбви к «американцам» или корейцы правда сделали нечто особенное. Но в Сети Galaxy S9 получает больше «лайков».