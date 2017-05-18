Создатели Goat Simulator запускают в игре режим "королевской битвы"

Coffee Stain Studios внедряет в свою игру Goat Simulator масштабный режим "королевской битвы". В скором времени разработчики обещают запустить его на всех доступных платформах.

Создатели утверждают, что накануне сражения игроку случайным образом отдадут управление козлом с уникальными свойствами. Одни станут массивными "танками", другие - тощими ловкачами, а третьи смогут выжигать противников огнем из собственной пасти.

После распределения ролей, участники сражения будут сброшены на карту изо рта гигантской летающей козы. Выбрав момент, они смогут десантироваться в удобную локацию огромной территории площадью 10 квадратных километров. Чтобы быстро перемещаться из одной части в другую, козлам оставят разнообразный транспорт, вроде реактивных установок или джетпаков. С ними игрокам предстоит посетить множество мест, таких как города, фермы, лесные массивы и даже целые подземелья.

Драться между собой соперники будут отнюдь не стандартными рогами. При помощи языков животные умеют стрелять из современных автоматических винтовок, дробовиков и некоторого уникального оружия. Разработчики любопытным образом избежали возможных претензий от зоозащитников - в случае проигрыша козлы будут в танце уноситься за горизонт. Ещё одной особенностью станут кросс-платформенные игры.