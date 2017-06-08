В России ученые создадут для космонавтов хлеб со сроком годности 2 года

Российские ученые намерены создать для космонавтов особый хлеб, который способен храниться сроком до двух лет. Так сообщила Марина Костюченко, директор ФГАНУ НИИ хлебопекарной промышленности.

Благодаря применению новейших технологий предназначенные для космоса хлебо-булочные изделия будут сохранять свои полезные и вкусовые намного дольше. Ранее они хранились 15 месяцев. По словам Марины Костюченко, в рамках проекта эксперты задействуют специальные добавки или многофазные технологии при замешивании теста. Ведь срок хранения хлеба напрямую зависит от длительности его замешивания.

Кроме того, добиться желаемого результата помогут обработка теплом, ультрафиолетом, облучением и другими способами наружной обработки. Свою роль сыграет и качество упаковки. Марина Костюченко добавила, что сотрудники института желают не только продлить сроки хранения, но и сохранить столь приятные хлебные вкусы и запахи. Ведь этот продукт является незаменимой частью рациона космических экипажей при длительных экспедициях.