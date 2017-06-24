В коде iOS 11.3 обнаружили упоминание циферблата для ЛГБТ

В 2017 году компания Apple ограниченный период проводила продажи эксклюзивных радужных ремешков для Apple Watch. Теперь разработчики обещают порадовать уникальным циферблатом всех, кто является сторонниками движения Pride.

В последней тестовой версии iOS 11.3 в коде были строчки об этом. Там есть несколько радужных ленточек, хаотично двигающихся на часовом дисплее. Такие сведения были обнаружены в «Универсальном доступе» - хранилище аудио, где описывают всё, что происходит на экране для тех, кто плохо видит, как сообщает «Версия.Инфо».

Когда будет такое нововведение, не известно. Эксперты предполагают, что его могут добавить либо в какую-то свежую версию прошивки, либо приурочат к очередному ЛГБТ-мероприятию в США. Компания Apple не раз подчёркивала, что не делает между кем-либо разницы, поддерживая все известные меньшинства. Движению Pride американский технологический бренд даже оказывает финансовую помощь.