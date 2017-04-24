Россияне "пиратят" меньше американцев

За 2017 год россияне уступили американцам по колличеству потребления пиратского контента. Такие данные сообшила компания Muso.

Из отчета следует, что Россия находится на втором месте по использованию нелегальной продукции - сразу после США. В 2016 году жители РФ заходили на пиратские ресурсы 14,4 миллиарда раз. В 2017-м этот показатель достиг 20,6 миллиардов. При этом в США такие сайты посещади 27,9 миллиардов раз. Третье место с 17 миллиардами входов заняла Индия.

Общемировое число визитов на запрещенные сайты в 2017-м выросло на 1,6% и составило 300,2 миллиарда. Чаще всего пользователи нелегально смотрели сериалы - 106,9 миллиардов визитов, год назад цифра была на 3,4% меньше. На ресурсы с пиратской музыкой заходили на 14,7% чаще - 73,9 миллиардов посещений.

А вот посещаемость "бесплатных" кинотеатров упала на 2,3% и в прошлом году составила 53,2 миллиарда гостей. Бесспорно лидируют в этом направлении сервисы стриминга. Самой низкой остается доля торрент-трекеров - 5% в сфере телеконтента. В Москве таким образом смотрят видеоконтент лишь 3% жителей.