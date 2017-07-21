Илон Маск будет заниматься разработкой Lego из кирпичей

Глава компании Boring Company Илон Маск в скором времени намерен заняться производством конструктора, который по своей структуре напоминает Lego, однако из кирпичей. Об этом Маск рассказал на своей странице в соцсети.

Как рассказал Илон Маск, компания Boring Company будет заниматься разработкой "кирпичиков" Lego из туннельных камней, которые будут добыты во время работы в тоннелях. Особенность такого конструктора заключается в том, что он, как и Lego, будет довольно легко скрепляться между собой.

Благодаря данным "кирпичикам" можно будет создавать различные скульптупы, а также строить дома всего за сутки. Для этого понадобится всего-то двое человек, отмечает Маск. Кроме того, Lego из кирпичей отлично подойдет для сейсмических нагрузок в Калифорнии.

В настоящий момент неизвестно, когда новинка от Маска поступит в продажу, однако бизнесмен сообщил, что первый комплект необычного Lego будет посвящен Древнему Египту.