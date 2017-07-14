В мессенджер WhatsApp добавили новый способ оплаты товаров и услуг

В мессенджере WhatsApp появилась новая функция, пользователи смогут оплачивать через сервис покупку товаров и услуг. Для этого предлагается проводить платежи через сканирование QR-кода.

Как сообщают разработчики мессенджера WhatsApp, сервис предоставит своим пользователям возможность оплачивать свои покупки. В России данная функция еще не появилась, но эксперты уже оценили ее удобность.

Чтобы воспользоваться функцией оплаты через WhatsApp пользователь должен находиться в стране, где существует платежный сервис от мессенджера. Если это условие выполнено, то далее нужно подключить новую опцию через панель настроек в мобильном приложении.

В итоге, продавец может отправлять покупателю QR-код для оплаты товара, а тот, в свою очередь, получает возможность сканировать код и отправлять деньги прямо из WhatsApp. Насколько удобна эта функция – пока не известно, эксперты решили, что выводы будут сделаны после того, как новая возможность будет опробована на деле.