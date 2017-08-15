ПК-версия YouTube ведет закрытый тест режима "картинка в картинке"

Разработчики YouTube проводят закрытый тест функции "картинка в картинке" для компьютерной версии хостинга. Об этом сообщает ресурс 9to5Google.

Благодаря новому режиму пользователи ПК-платформы смогут, наконец, перемещаться по сайту и одновременно видеть интересующий видеоролик в нижнем углу монитора. Последний будет выведен в собственное окно поверх общего интерфейса и продолжит воспроизводиться.

Пока эта возможность доступна узкому кругу людей. Дата официального обновления пока неизвестна. Стоит отметить, что эта опция довольно давно работает на мобильных платформах.