"Слили Трампу?": Facebook расследует утечку информации с 50 миллионов аккаунтов

Facebook организовала расследование в связи из-за нелегального получения сторонней компанией информации с 50 миллионов аккаунтов социальной сети. Об этом рассказали в CNN.

Подозрение руководства пало на сотрудников Александра Когана и Джозефа Канселора. Выяснилось, что эти мужчины создали учреждение Global Science и отправляли некие данные Researсh Cambridge Analytica. Последнюю заметили в связи с избирательным штабом президента США Дональда Трампа.

По предположениям, Cambridge Analytica собирала сведения с множества аккаунтов, используя приложение thisisyourdigitallife. Пользователи сами предоставляли боту доступ к персональным данным, чтобы получить на их основе "психологический портрет".

В 2016 Facebook заблокировала программу и обязала удалить накопленную Cambridge Analytica информацию. Лишь недавно представители соцсети узнали о невыполнении требования. Пресс-служба корпорации объявила о временной остановке деятельности лаборатории стратегических коммуникаций, где работали Александр Коган и Джозеф Канселор. Эксперты компании намерены проверить этих сотрудников на предмет причастности к правонарушениям.