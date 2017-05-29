В Саратовской области‍ МТС вдвое увеличила скорость 4G-интернета.Такого эффекта удалось достичь благодаря объединению двух частотных диапазонов LTE1800 и LTE2600. Таким образом удалось достичь наибольшей скорости до 150 Мбит/сек.

СМИ сообщают о модернизации сетей для стандартной беспроводной высокоскоростной передачи данных для мобильных телефонов и других терминалов, работающих с данными в Саратовской области‍. Так, компании МТС в той местности удалось вдвое увеличить скорость 4G-интернета. Вместе с тем, что увеличилась скорость передачи данных, новая сеть отличается также и другими преимуществами. Среди них - увеличение стабильности сигнала в местах, где раньше наблюдались срывы и слабая передачи. Такие места могли быть в больших торговых центрах, подвальных площадках для парковки и других подвальных помещениях.

Директор регионального МТС Владимир Кочергин объяснил, что 4G по-прежнему будет доступна для всех устройств, обладающих функцией работать с новой сетью. Он отметил, что теперь пользоваться интернетом на современных устройствах, требующих поглощения большего трафика, станет гораздо комфортнее.