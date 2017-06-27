В App Store появилось приложение для Mac с майнером криптовалюты‍

В App Store появилось приложение Calendar 2 для Mac, которое доступно бесплатно. В нем встроен майнер криптовалюты Monero, и это первое приложение онлайн-магазина, в котором производить оплату премиум-функций можно таким способом.

Информационное агентство Ars Technica сообщает о новом приложении для Mac, которое с недавних пор находится в открытом доступе онлайн-магазина App Store. Может показаться, что это обычный календарь, однако в его функциях скрывается необычная возможность. Приложение Calendar 2 может предоставлять премиум-функции, за которые необходимо осуществлять оплату. У пользователя есть несколько вариантов, как ее производить.

Так, приложение предоставляет возможность воспользоваться майнером криптовалюты. Процесс запускается автоматически, однако его можно отключить. Если пользователь не хочет добывать цифровую валюту, он может оплатить функции с банковской карты.