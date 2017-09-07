"Яндекс" защитит пользователей от скрытого майнинга криптовалют

"Яндекс" будет защищать пользователей своего фирменного браузера от вредоносной добычи криптовалют хакерами. Представитель компании Роман Иванов объявил, что сервис защиты уже внедрен для всех платформ.

По информации аналитиков "Лаборатории Касперского", за прошлый год майнеры скрытно использовали около 2,7 миллионов человек. С недавних пор на многих сайтах появились особые алгоритмы, которые позволяют добытчикам незаметно использовать мощности чужих устройств для производства криптовалюты. Очень часто это приводит к 100% нагрузке на каждое ядро процессора и снижает производительность.

"Яндекс.Браузер" отныне самостоятельно вычисляет и блокирует опасные скрипты на веб-страницах. После принятых мер сайт продолжит отображаться в прежнем режиме, однако эксплуататоры более не смогут использовать пользовательские ресурсы в целях собственного обогащения.