Компания Xiaomi разработала "умную" крышку для унитаза за 190 долларов

Китайская компания Xiaomi не перестает радовать пользователей своими техническими инновациями. На этот раз, производитель запустил разработку "умной" крышки для унитаза Xiaomi Tinymu Smart Toilet Seat.

Как стало известно, Xiaomi решила наделить свою техническую новинку множеством полезных функций. Так, например, пользователь при помощи специального приложения на телефоне сможет задать определенную температуру сидения, которую "умная" крышка будет поддерживать на протяжении всего дня. Помимо этого, будет возможным настроить функции ополаскивания, оповещения и даже подсветки.

Также в "умную" крышку для унитаза будет встроен специальный фильтр, который будет обеспечивать 99% защиту от бактерий "белого трона".

В компании Xiaomi отмечают, что в настоящий момент назначена цена такого изобретения в 190 долларов, однако пока неизвестно, изменится она с течением времени или нет.