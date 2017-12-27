"ВКонтакте" раскритиковали новый набор стикеров к 8 марта

В социальной сети «ВКонтакте» появилось два новых набора стикеров – «Принцесса Злата» и «Тори». Интернет-пользователи раскритиковали действия художников, которые не смогли качественно отобразить ни один из праздничных наборов.

Кроме того, каждый из наборов стикеров является платным. За 63 рубля разработчики предлагают отправлять «Принцессу Злату» и «Торри». Очаровательная панда понравилась многим пользователям, но вот в сторону авторов принцессы было адресовано множество критики. В основном она касается некачественной прорисовки персонажа.

Пользователи считают, что можно было лучше постараться отобразить сущность этих наборов, ведь есть множество бесплатных вариантов с более высоким качеством. Кроме того, 8 марта «ВКонтакте» предлагает отправить 3 бесплатных подарка – это два тюльпана, переплетённые в цифру 8. Разработчики на критику никак не стали реагировать. Напомним, что 7 марта появилось ещё два стикера «Нура» и «Хлоя».