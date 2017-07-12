"Яндекс" незаметно обозвал Google говном‍

Сервис "Яндекс" попытался незаметно обозвать Google говном. Так, если зайти в поиск "Яндекс. Карты" ввести слово "говно", то первым в строке сервис покажет офис Google в Москве. Также ответами выбивает красноярское заведение "Говно 44" и водоем Вонгозеро в Карелии.

Пользователи сети бурно обсуждают разоблачение "Яндекса", которое недавно сделал один из них. Всем известно, что сервис активно конкурирует с Google, однако никто не ожидал от него такой показательной нетерпимости. Впрочем, этот шаг можно расценивать и как простую шутку, считают комментаторы. Так, стало известно, что "Яндекс" попытался незаметно обозвать Google говном‍, однако все же это заметили.

Так, если попытаться ввести в поисковике "Яндекс. Карты" слово "говно", то первым в строке сервис покажет офис Google, расположенный в Москве на улице Балачуг. Сложно сказать, что это обычная случайность, ведь эти слова, как все понимают, на самом деле не имеют общего корня.