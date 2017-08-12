В Саратове железнодорожный вокзал будет охранять робот

В Саратове охрану железнодорожного вокзала вскоре могут поручить роботу. Новинку продемонстрировало руководство Приволжской железной дороги.

В организации сообщили, что робота изготовили местные изобретатели. Предполагается, что электронного сотрудника можно поставить на должность не только охранника, но и специалиста по кадрам. Его программное обеспечение позволяет общаться с человеком и в итоге разговора составить подробную рабочую характеристику собеседника. По словам разработчиков, робот алгоритм сможет даже определить склонности к коррупции или распространению служебных секретов. Источники отмечают: разработкой уже интересуется один из популярных банков России.

Глава Приволжской ЖД отметил, что использование инновационных технологий не является простой прихотью, а является способом повысить эффективность работы предприятия посредством автоматизации, цифровых технологий и других современных нововведений. По его словам, подобные меры должны обеспечить более высокое качество перевозок.